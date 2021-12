Perché una persona trans non è costretta a dichiararlo al primo appuntamento (Di venerdì 10 dicembre 2021) È giusto fare coming out al primo appuntamento? Una delle discussioni più accese che ho spesso avuto la sfortuna di osservare, sul web o nei programmi televisivi, riguarda il coming out delle persone transgender. Tutte le volte ho tristemente letto e sentito frasi abominevoli, da far accapponare la pelle, pronunciate con arroganza da persone cisgender che credono di poter decidere della vita di una persona trans* e che credono di poter decidere cosa sia giusto o sbagliato per loro. Dimenticandosi però che ci sono cose nella vita che non sono opinabili: una di questa è il coming out. Tante, troppe persone assolutamente estranee alla comunità T sostengono che una persona transgender debba fare coming out già dal primo appuntamento con ... Leggi su robadadonne (Di venerdì 10 dicembre 2021) È giusto fare coming out al? Una delle discussioni più accese che ho spesso avuto la sfortuna di osservare, sul web o nei programmi televisivi, riguarda il coming out delle personegender. Tutte le volte ho tristemente letto e sentito frasi abominevoli, da far accapponare la pelle, pronunciate con arroganza da persone cisgender che credono di poter decidere della vita di una* e che credono di poter decidere cosa sia giusto o sbagliato per loro. Dimenticandosi però che ci sono cose nella vita che non sono opinabili: una di questa è il coming out. Tante, troppe persone assolutamente estranee alla comunità T sostengono che unagender debba fare coming out già dalcon ...

