(Di venerdì 10 dicembre 2021) Unaè avvenuta in via Creazzi, traversa di via Mulini, a Monreale. Unaporzione di rocce e fango si è riversata lungo la carreggiata ostacolando il passaggio delle vetture. Diversi i residenti rimasti bloccati. Intanto per la giornata di domani Protezione civile regionale ha diffuso un avviso di allerta meteo gialla per condimeteo (Monrealelive.it)

Advertising

monrealeatoday : Maltempo, grossa frana in via Cretazzi - -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo grossa

MonrealeSi

Nessunacriticità si registra questa mattina a Bergamo dopo l'abbondante nevicata di ieri sera: le precipitazioni nevose, che hanno deciso anche il rinvio della gara di Champions League tra Atalanta e ......Palmi per il recupero della terza giornata di B1 rinviata lo scorso 30 ottobre a causa del...frazione di gioco c'è stato grande equilibrio fino a quando Terrasini ha fatto la voce(10 - ...CAPALBIO. Dici "strade bianche" in Maremma e il pensiero va subito alle strade sterrate di campagna. Stavolta, però, l'immagine non è affatto bucolica: bianco, in questi giorni gelidi di dicembre in p ...Possibili ondate di gelo dalla Russia tra Natale e Capodanno Ma andiamo con ordine analizzando tutti i dettagli su temperature e precipitazioni attese sull'Italia per l'ultima parte di questo 2021. Me ...