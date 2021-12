Juventus, Kean: «Agli ottavi la Juve non teme nessuno» (Di venerdì 10 dicembre 2021) “Il sorteggio? La Juve non teme nessuno. Siamo una grande squadra, ci facciamo andar bene quello che troviamo”. Lo ha detto l’attaccante bianconero Moise Kean ai microfoni di Sky Sport dopo il successo sul Malmoe (1-0) che ha permesso ai bianconeri di chiudere come prima il girone di Champions League. “E’ una grande soddisfazione per noi aver passato il turno, questo ci dà la motivazione per lavorare di più”, ha aggiunto. Leggi su footdata (Di venerdì 10 dicembre 2021) “Il sorteggio? Lanon. Siamo una grande squadra, ci facciamo andar bene quello che troviamo”. Lo ha detto l’attaccante bianconero Moiseai microfoni di Sky Sport dopo il successo sul Malmoe (1-0) che ha permesso ai bianconeri di chiudere come prima il girone di Champions League. “E’ una grande soddisfazione per noi aver passato il turno, questo ci dà la motivazione per lavorare di più”, ha aggiunto.

