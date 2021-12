Juventus: Arthur arriva in ritardo, Allegri non lo convoca (Di venerdì 10 dicembre 2021) "Questa mattina Arthur è arrivato in ritardo all'allenamento e non verrà convocato": questa la scelta del tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, per il brasiliano alla vigilia della trasferta a ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 10 dicembre 2021) "Questa mattinato inall'allenamento e non verràto": questa la scelta del tecnico della, Massimiliano, per il brasiliano alla vigilia della trasferta a ...

