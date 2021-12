Haaland-Raiola: il giocatore andrà via dal Borussia (Di venerdì 10 dicembre 2021) Le qualità straordinarie di Erling-Haaland sotto sotto gli occhi di tutti e il suo Procuratore Raiola lo sa fin troppo bene. Per questo è normale che grandi Top Club lo chiamino a raccolta per averlo sotto le loro fila. Anche il giocatore ovviamente vuole cimentarsi con una nuova realtà molto più importante della sua attuale squadra e sicuramente si parla già di addio ma solo a fine stagione. Barcellona – Håland: catalani pronti a fare follie Haaland-Raiola: che cosa ha detto il Procuratore? L’attaccante Norvegese Halland alla fine lascerà il Borussia Dortmund per rafforzare il primato di un grande club del Vecchio Continente. Il suo agente Mino Raiola ha fatto luce su questo tema nella seconda parte dell’intervista a Sport1, parlando di club specifici dove ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 10 dicembre 2021) Le qualità straordinarie di Erling-sotto sotto gli occhi di tutti e il suo Procuratorelo sa fin troppo bene. Per questo è normale che grandi Top Club lo chiamino a raccolta per averlo sotto le loro fila. Anche ilovviamente vuole cimentarsi con una nuova realtà molto più importante della sua attuale squadra e sicuramente si parla già di addio ma solo a fine stagione. Barcellona – Håland: catalani pronti a fare follie: che cosa ha detto il Procuratore? L’attaccante Norvegese Halland alla fine lascerà ilDortmund per rafforzare il primato di un grande club del Vecchio Continente. Il suo agente Minoha fatto luce su questo tema nella seconda parte dell’intervista a Sport1, parlando di club specifici dove ...

