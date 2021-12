De Laurentiis: «Ricorso Spalletti respinto? Inutile commentare ciò che è sotto gli occhi di tutti» (Di venerdì 10 dicembre 2021) Aurelio De Laurentiis ha parlato a margine della presentazione del libro di Valter De Maggio ‘I grandi calciatori’ Aurelio De Laurentiis ha parlato a margine della presentazione del libro di Valter De Maggio “I grandi calciatori“. Le sue dichiarazioni. Ricorso respinto – «Non c’è da commentare perché sennò il commento dovrebbe partire dalla notte dei tempi. È Inutile che commentiamo ciò che è sotto gli occhi di tutti. Non solo per il Napoli, ma per tutto il calcio italiano. Questo è un problema che supereremo solo quando la Lega sarà indipendente e potrà gestire gli arbitri, come avviene in Inghilterra. Lo diciamo da anni, ma in certe compagini associative c’è la volontà di fare politica. E il voler fare politica distoglie ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 10 dicembre 2021) Aurelio Deha parlato a margine della presentazione del libro di Valter De Maggio ‘I grandi calciatori’ Aurelio Deha parlato a margine della presentazione del libro di Valter De Maggio “I grandi calciatori“. Le sue dichiarazioni.– «Non c’è daperché sennò il commento dovrebbe partire dalla notte dei tempi. Èche commentiamo ciò che èglidi. Non solo per il Napoli, ma per tutto il calcio italiano. Questo è un problema che supereremo solo quando la Lega sarà indipendente e potrà gestire gli arbitri, come avviene in Inghilterra. Lo diciamo da anni, ma in certe compagini associative c’è la volontà di fare politica. E il voler fare politica distoglie ...

