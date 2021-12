Advertising

fattoquotidiano : Entro 10 giorni situazione critica. Soglia d’allerta Il virus tiene lontani gli altri malati dalle corsie che si af… - Agenzia_Ansa : La quarta ondata Covid avanza e aumentano anche gli accessi nei Pronto Soccorso, al punto che ci 'sono ospedali in… - RaiNews : L'allarme lanciato da Simeu: 'Ci sono ospedali in cui si fatica a ricoverare i pazienti entro le 24-36 ore' - leggoit : Covid, l'allarme dei pronto soccorso: «Drammatico, impossibile ricoverare gli altri pazienti» - ilmessaggeroit : #covid, allarme #pronto soccorso: «Difficile ricoverare pazienti entro le 36 ore» -

Ultime Notizie dalla rete : Covid allarme

Dal 13 dicembre si apriranno le prenotazioni per le vaccinazioni anti -in età pediatrica , cioè per i bambini tra i 5 e gli 11 anni. L'Istituto superiore di sanità ... terze dosi,per l'...: LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA - VACCINO: DATI E GRAFICI SULLE SOMMINISTRAZIONI IN ITALIA, REGIONE PER REGIONE) L'lanciato dalla Simeu approfondimentoin Italia e nel mondo:...Allarme pronto soccorso: la quarta ondata Covid avanza e aumentano anche gli accessi nei punti di emergenza, al punto che ci «sono ospedali in cui si fatica a ricoverare i pazienti entro ...3' di lettura 10/12/2021 - E’ un grido d’allarme quello lanciato dal Dr. Gnudi, il Primario del Pronto Soccorso di Pesaro, esortando l’Azienda Ospedaliera Marche Nord e in particolar modo la Regione M ...