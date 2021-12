Calcio | Colantuono ' Serve prova di carattere per tornare a far punti'

Advertising

Fantacalcio : Fiorentina-Salernitana: la conferenza di Colantuono - SacramentoPa : @sergiogali5 Queste squadre hanno bisogno più delle prime di un buon manico. Il Genoa ha fatto la follia di esonera… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: NEWS - Schira: 'La Salernitana va avanti con Colantuono, il motivo' - ansacalciosport : Colantuono, siamo in emergenza ma approccio sbagliato. Salernitana con grossi problemi, serviva essere attaccati a… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: NEWS - Schira: 'La Salernitana va avanti con Colantuono, il motivo' -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Colantuono

Queste le parole della Salernitana, Stefano, alla vigilia del match di campionato, in trasferta, contro la Fiorentina. "Ci attendono tante gare ravvicinate e servirà l'apporto di tutti per ...Dall'altro lato,tornerà probabilmente alla difesa a quattro anche grazie al rientro di ... detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato diitaliano. ...Queste le parole della Salernitana, Stefano Colantuono, alla vigilia del match di campionato, in trasferta, contro la Fiorentina. "Ci attendono tante gare ravvicinate e servirà l'apporto di tutti ...Il calcio scoperto quasi per caso, l'Italia raggiunta grazie ad un dvd: in quattro anni passerà dalla Serie C alla Serie A. Oggi a 42 anni gioca in D.