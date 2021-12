Bollo auto scaduto, scatta la stangata (Di venerdì 10 dicembre 2021) Può capitare, tra le mille scadenze da rispettare, di forarne qualcuna ritrovandosi con bollette e tasse non evase. Tra queste, per esempio, c'è l'appuntamento annuale con il Bollo auto, che si può ... Leggi su leggo (Di venerdì 10 dicembre 2021) Può capitare, tra le mille scadenze da rispettare, di forarne qualcuna ritrovandosi con bollette e tasse non evase. Tra queste, per esempio, c'è l'appuntamento annuale con il, che si può ...

Advertising

leggoit : Bollo auto scaduto, scatta la stangata - 8mobile : ?? Vuoi conoscere se un auto è stato rubata o è assicurata regolarmente ?? ? Adesso puoi gratuitamente con iTarga sul… - 8mobile : ?? Vuoi conoscere se un auto è stato rubata o è assicurata regolarmente ?? ? Adesso puoi gratuitamente con iTarga sul… - g_zerbato : RT @ioluc_ia: @flayawa No, ancora non hanno capito niente. Famigliare vaccinato, a giugno ha scaricato l'App IO, che è gestita dall'agenzi… - infoiteconomia : Bollo auto scaduto: basta pagare per mettersi in regola? -