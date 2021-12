(Di venerdì 10 dicembre 2021) Sfidando sondaggi e bookmaker,è ildi X, lasciandosi alle spalle il collega Gianmaria, dato come il principale candidato allafinale di questa quindicesima edizione del talent show musicale di Sky.vince X! In una finale a quattro di X, al secolo Edoardo Spinsante,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

IlContiAndrea : Le prime parole del vincitore nella prima conferenza post #XF2021 #Baltimora - SkyItalia : BALTIMORA È IL VINCITORE DI #XF2021 ?????????? - Corriere : Il vincitore di X Factor 2021 è Baltimora - blogtivvu : Baltimora è il vincitore di X Factor 2021: vittoria anche per Hell Raton #xf2021 - rockolpoprock : Cosa resterà di X Factor 2021? -

Ultime Notizie dalla rete : Baltimora vincitore

E'ildell'edizione 2021 di ' X Factor '. Il ragazzo della squadra di Hell Raton ha trionfato in una finalissima ricca di musica, ospiti e spettacolo. Una serata iniziata con l'...è ildi X Factor Italia. Il cantante del Roster di Hell Raton sbaraglia la concorrenza conquistando il televoto. Sul podio al secondo posto gIANMARIA, seguito dai Bengala Fire. ...Baltimora è il vincitore di X Factor 2021: vittoria anche per Hell Raton, la seconda in due edizioni. Le prime parole del cantante.(LaPresse) - Baltimora ha vinto l'edizione 2021 di X Factor, per la prima volta 'senza categorie', in una finale spettacolare resa indimenticabile dalle ...