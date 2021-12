Antonio D’Amico e la storia d’amore con il compagno Gianni Versace | “Non posso e non voglio dimenticarlo”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 10 dicembre 2021)ed ilhanno vissuto una lungaa cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta, interrotta dall’ assassinio di uno degli stilisti più amati a Miami Beach nel 1997. Oggi vedremo l’imprenditore e fashion designer tra gli ospiti di “Oggi E’ Un Altro Giorno” a partire dalle 14:00 su Raiuno.si incontrano per la prima volta al Biffi un ristornate di Milano dopo la prima di un balletto: in principio costruiscono una solida amicizia che poi si trasforma in amore:diventa anche l’assistente di. La lororimane lontano dai riflettori per gli anni Ottanta e solo nel decennio successivo il compianto stilista ...