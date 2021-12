“Addio ad auto con motore a combustione interna entro il 2035”

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 10 dicembre 2021) L’ai motori aa partire dal, annunciato dal Cite, il Comitato interministeriale per la Transizione ecologica, che coinvolge i ministeri della Transizione ecologica, delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili e dello Sviluppo economico potrebbe avere impatti notevoli su un settore – quello della produzionemobilistica – che in Italia, soprattutto nel secondo dopoguerra, è stato trainante per l’intera economia nazionale, ma che negli ultimi 20 anni ha vissuto alti e bassi, culminati con la profonda crisi provocata dalla pandemia. I numeri di Anfia, l’associazione della filieramobilistica italiana, raccontano di una produzione nazionale cresciuta dal 2014 al 2017, passando da 698mila unità a 1,14 milioni, fase seguita da un calo nel 2018 ...