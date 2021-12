Viabilità Roma Regione Lazio del 09-12-2021 ore 08:15 (Di giovedì 9 dicembre 2021) VIABILITA’ 9 DICEMBRE 2021 ORE 8.05 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE DOVE SEGNALIAMO UN INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA CHE PROVOCA CODE TAR LE USCITE TRIONFALE E AURELIA PROSEGUENDO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA PRENESTINA E TIBURTINA, IN INTERNA CODE DA VIA CASILINA A VIA APPIA ANCORA DISAGI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-TERAMO, CODE TRA IL RACCORDO ANULARE E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO SULLA PONTINA PER UN INCIDENTE ANCORA CODE TRA POMEZIA E CASALAZZARA VERSO Roma CI SPOSTIAMO IN PROVINCIA DI RIETI: PER PRESENZA DI NEVE SULLA STRADE REGIONNALI DEL TERMINILLO E DI MORRO SONO ATTIVI I MEZZI SPAZZANEVE DI ASTRAL PRESTARE ATTENZIONE ORA PASSIAMO AL TRASPORTO ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 9 dicembre 2021) VIABILITA’ 9 DICEMBREORE 8.05 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLAPARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE DOVE SEGNALIAMO UN INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA CHE PROVOCA CODE TAR LE USCITE TRIONFALE E AURELIA PROSEGUENDO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA PRENESTINA E TIBURTINA, IN INTERNA CODE DA VIA CASILINA A VIA APPIA ANCORA DISAGI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24-TERAMO, CODE TRA IL RACCORDO ANULARE E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO SULLA PONTINA PER UN INCIDENTE ANCORA CODE TRA POMEZIA E CASALAZZARA VERSOCI SPOSTIAMO IN PROVINCIA DI RIETI: PER PRESENZA DI NEVE SULLA STRADE REGIONNALI DEL TERMINILLO E DI MORRO SONO ATTIVI I MEZZI SPAZZANEVE DI ASTRAL PRESTARE ATTENZIONE ORA PASSIAMO AL TRASPORTO ...

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Fano: Nuovi asfalti in 53 vie: ecco quali e da quando Lo annuncia l'assessora alla Viabilità Fabiola Tonelli che definisce la road map dell'ingente ... nel tratto di completamento presso l'ex zuccherificio, lato Ancona; Via Roma, nel tratto dall'inizio ...

La tempesta dell'Immacolata imbianca il Nord, piogge sul resto d'Italia Per ovviare ai problemi di viabilità sono state dislocate 12 pattuglie della polizia stradale in ...ha interessato anche il Centro dove si sono registrate forti piogge anche nella zona di Roma. Il ...

