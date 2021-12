(Di giovedì 9 dicembre 2021) Per il giorno dell’Immacolata i Segni Distinti, duo di poliziotti cantautori composto da Angelo Forni e Fabio Sgrò, hanno regalato ai loro fans ed in particolare ai tifosi salernitani un nuovo brano dal titolo “”, ovvero un inno per . Sembra quasi banale comporre ancora una canzone suldeidel Sud, quando chi ha voglia e intento per farlo, lo può fare sugli spalti dell’ Arechi. Quello della curva Sud è solo il modo più vistoso, divertente, enfatico di essere: le sciarpate, le bandiere, i fumogeni, le grandi creazioni delle coreografie, i capigruppo storici, i tamburi, i cori che accompagnano da sempre la squadra, ovvero da quando è nato il tifo organizzato. Se nella sua “Carta per musica” Enzo Siciliano scriveva “Ognuno ha il suo Trovatore in mente, e guai a chi glielo tocca”, ognuno ...

'Io faccio gli spettacoli in base alla partitura - dice all'ANSA - Puccini non lo sposto perché non ... Quella di rendere più contemporanea l'opera è stata 'una scelta volutissima' perché così 'abbiamo ...
... regalano ai loro fans ed in particolare ai tifosi salernitani un nuovo brano dal titolo "Granata", ovvero un inno per una partitura del sentimento Granata. Sembra quasi banale comporre ancora...
Per il giorno dell'Immacolata il duo di poliziotti cantautori, composto da Angelo Forni e Fabio Sgrò, regala un nuovo brano ai loro fans ed in particolare ai tifosi salernitani ...