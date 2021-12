Un passo alla volta

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Parliamo oggi di Liv Morgan, arrivata al momento più alto della sua carriera lottando per il titolo nel main event di Raw. L’appuntamento con il successo è solo rimandato o non ha le qualità giuste per diventare campionessa? La carriera della ragazza del New Jersey non è stata proprio in discesa. Nel periodo a NXT non è riuscita a vincere titoli, nel main roster la sua stable d’esordio non ha combinato molto e in singolo non si è presa tante soddisfazioni. Durante un periodo di assenza si erano rincorsi i rumors secondo cui sarebbe stata ripresentata come Sister Abigail, l’entità spesso nominata da Bray Wyatt, lei stessa stuzzicava il pubblico con tweet che lasciavano ipotizzare una soluzione simile, mafine fu Alexa Bliss a venire accoppiata a The Fiend. Se i piani siano cambiati in corsa o se non sia mai stata presa in considerazione in quel ruolo non ...