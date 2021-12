Tensione a mille su La7 | il collegamento si trasforma in rissa | “Sei un millantatore”

Leggi su specialmag

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Volano parole grosse nello studio La7 di “Non è l’arena”, conduttore costretto ad intervenire per sedare gli animi. Non è l’Arena (fonte mediasetplay)Massimo Giletti, conduttore del programma di La7 “Non è l’Arena“, è da sempre abituato a cavalcare le polemiche, e anche nella puntata di ieri i momenti caldi non si sono fatti attendere. Polo della discussione, il post pubblicato su Facebook dal dottor Umberto Gnudi, primario del Pronto Soccorso all’ospedale San Salvatore di Pesaro. LEGGI ANCHE >> Massimo Giletti È scontro interno a La7, parole di fuoco: “È censura!” A quanto si rileva il medico, esasperato dal presunto atteggiamento strafottente dei no-vax ricoverati nel suo ospedale, ha così dichiarato: “Cerco di essere il più possibile politicamente corretto. Ma adesso non posso più farlo!”. E ha proseguito scrivendo: “Ho perso la pazienza! Non voglio più avere a che fare con ...