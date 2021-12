“Spider-Man”, record di prevendite in Italia e fan in delirio (Di giovedì 9 dicembre 2021) Come già accaduto negli Usa, anche in Italia i fan si sono scatenati per riuscire a prenotare un biglietto per “Spider-Man: No Way Home”, con Tom Holland per la terza volta nei panni dell’Uomo Ragno . Appena hanno aperto le prevendite, infatti, l’entusiasmo degli appassionati di Spider-Man non si è fatto attendere registrando un vero e proprio record mai visto. Tra code infinite e siti presi d’assalto. In poco meno di 12 ore dall’apertura sono stati venduti infatti oltre 50 mila biglietti, un dato mai registrato nel nostro paese. “Spider-Man: No Way Home” di Jon Watts, con Tom Holland, Benedict Cumberbatch, Zendaya, Alfred Molina e Marisa Tomei sarà esclusivamente al cinema in Italia dal 15 dicembre. L'articolo proviene da Focus Vip. Leggi su blog.libero (Di giovedì 9 dicembre 2021) Come già accaduto negli Usa, anche ini fan si sono scatenati per riuscire a prenotare un biglietto per “-Man: No Way Home”, con Tom Holland per la terza volta nei panni dell’Uomo Ragno . Appena hanno aperto le, infatti, l’entusiasmo degli appassionati di-Man non si è fatto attendere registrando un vero e propriomai visto. Tra code infinite e siti presi d’assalto. In poco meno di 12 ore dall’apertura sono stati venduti infatti oltre 50 mila biglietti, un dato mai registrato nel nostro paese. “-Man: No Way Home” di Jon Watts, con Tom Holland, Benedict Cumberbatch, Zendaya, Alfred Molina e Marisa Tomei sarà esclusivamente al cinema indal 15 dicembre. L'articolo proviene da Focus Vip.

