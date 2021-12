Quei positivi con il Green pass che aggirano la quarantena, il caso della fuga d’amore di un 28enne: «C’è un bug da correggere» (Di giovedì 9 dicembre 2021) Un giovane di Milano che arriva a Torino in treno violando la quarantena e nonostante sia positivo. E il Green pass di un positivo mostrato a Napoli ai gestori dei locali che viene validato dall’app Verifica C19. Sono almeno due i casi – raccontati rispettivamente da La Stampa e da Non è l’Arena – in cui un bug dell’applicazione ha consentito a un 28enne in isolamento dal primo al 9 dicembre per aver contratto Covid-19 di viaggiare su un treno Frecciarossa e soggiornare in un hotel. Dove grazie al sistema di tracciamento – quello legato alle registrazioni negli alberghi – è stato scoperto e fermato dalla polizia. Soltanto l’obbligo in capo alle strutture ricettive ha consentito di fermare il giovane. La falla «Si è vero: il Green pass non traccia la condizione di ... Leggi su open.online (Di giovedì 9 dicembre 2021) Un giovane di Milano che arriva a Torino in treno violando lae nonostante sia positivo. E ildi un positivo mostrato a Napoli ai gestori dei locali che viene validato dall’app Verifica C19. Sono almeno due i casi – raccontati rispettivamente da La Stampa e da Non è l’Arena – in cui un bug dell’applicazione ha consentito a unin isolamento dal primo al 9 dicembre per aver contratto Covid-19 di viaggiare su un treno Frecciarossa e soggiornare in un hotel. Dove grazie al sistema di tracciamento – quello legato alle registrazioni negli alberghi – è stato scoperto e fermato dalla polizia. Soltanto l’obbligo in capo alle strutture ricettive ha consentito di fermare il giovane. La falla «Si è vero: ilnon traccia la condizione di ...

