“Quando vado a letto con una donna sto male”. L’ex GF Vip e UeD ‘choc’, una confessione mai fatta (Di giovedì 9 dicembre 2021) “Tutte le volte che vado con una donna lo scoprono anche gli altri perché faccio cose particolari. Ogni volta che lo faccio, poi il giorno dopo mi sento male. Mi prudono tutte le parti del mio corpo e scrivo alla ragazza con cui sono stato per sapere se a lei va tutto bene”. Così L’ex tronista di Uomini e Donne, ex concorrente della quarta edizione del Grande Fratello Vip ed ex volto di Temptation Island. Una confessione arrivata durante un’intervista rilasciata in questi giorni al quotidiano online spagnolo Mtma. “Consulto il mio medico e mi faccio un film che esiste solo nella mia testa. Non sono soltanto io, il mio amico Rafa Mora è come me, facciamo cose simili”. L’ex tronista di Uomini e Donne ha raccontato la sua storia e ha confessato di soffrire di un soffrire di ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 9 dicembre 2021) “Tutte le volte checon unalo scoprono anche gli altri perché faccio cose particolari. Ogni volta che lo faccio, poi il giorno dopo mi sento. Mi prudono tutte le parti del mio corpo e scrivo alla ragazza con cui sono stato per sapere se a lei va tutto bene”. Cosìtronista di Uomini e Donne, ex concorrente della quarta edizione del Grande Fratello Vip ed ex volto di Temptation Island. Unaarrivata durante un’intervista rilasciata in questi giorni al quotidiano online spagnolo Mtma. “Consulto il mio medico e mi faccio un film che esiste solo nella mia testa. Non sono soltanto io, il mio amico Rafa Mora è come me, facciamo cose simili”.tronista di Uomini e Donne ha raccontato la sua storia e ha confessato di soffrire di un soffrire di ...

