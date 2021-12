Pronte per un mondo tutto viola? Tra make up e capelli, ecco come usarlo (Di giovedì 9 dicembre 2021) Sarà un mondo completamente viola, o meglio Very Peri, quello che ci aspetterà nel 2022. A decretarlo è Pantone che, puntuale come ogni anno, presenta il colore che dominerà le scene nei prossimi mesi. E per il nuovo anno la tonalità sarà un mix tra il calmo blu tendente al viola con una punta di rosso. Una tonalità, a ben notare, già addocchiata su passerella e red carpet, protagonista di insoliti quanto affascinanti smoky eyes. Pantone 2022, Very Peri nel beauty guarda le foto Leggi anche ... Leggi su iodonna (Di giovedì 9 dicembre 2021) Sarà uncompletamente, o meglio Very Peri, quello che ci aspetterà nel 2022. A decretarlo è Pantone che, puntualeogni anno, presenta il colore che dominerà le scene nei prossimi mesi. E per il nuovo anno la tonalità sarà un mix tra il calmo blu tendente alcon una punta di rosso. Una tonalità, a ben notare, già addocchiata su passerella e red carpet, protagonista di insoliti quanto affascinanti smoky eyes. Pantone 2022, Very Peri nel beauty guarda le foto Leggi anche ...

Advertising

Agenzia_Ansa : 'E' tempo di discutere sull'obbligo vaccinale'. Lo dice Ursula von der Leyen nella conferenza stampa sull'emergenza… - hashtagtr4sh : RT @Ieeyvm: Domani devo andare alla posta a spedire un pacchetto quindi vi lascio qui sotto le foto di alcune cose che ho pronte per essere… - Ieeyvm : RT @Ieeyvm: Domani devo andare alla posta a spedire un pacchetto quindi vi lascio qui sotto le foto di alcune cose che ho pronte per essere… - loustardvst : RT @Ieeyvm: Domani devo andare alla posta a spedire un pacchetto quindi vi lascio qui sotto le foto di alcune cose che ho pronte per essere… - grazieben : pronte per il megapalo domani? -