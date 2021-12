Progetto SaPrEmo | attenzione a prevenzione disagi giovani

(Di giovedì 9 dicembre 2021) “Laè un settore in cui gli effetti si vedono solo nel lungo periodo. Questoaltro non è che la tessera di un mosaico sul quale la Regione sta investendo molte risorse nell’ambito del più complesso sistema della Salute in Friuli Venezia Giulia”.Lo ha detto il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, intervenendo a Udine nella sede di Confindustria alla cerimonia di lancio della terza edizione delSapPrEmo – Salute, Protagonisti, Emozioni – che promuove, tra ie nelle scuole, legalità e stili di vita sani. L’iniziativa è frutto di una collaborazione tra Questura e Prefettura di Udine, Dipartimento delle Dipendenze dell’AsuFC, Comune di Udine, Danieli e Confindustria Udine. Sa.Pr.Emo coinvolgerà le classi seconde delle scuole secondarie di secondo ...

