Più Libri più Liberi, i dati sui libri confermano il dominio Amazon. Ma è interessante capire chi sono i lettori (Di giovedì 9 dicembre 2021) Amazon si conferma regina dell'online, le donne leggono di più anche da bambine, i fumetti sono una lettura prevalentemente maschile. Queste in estrema sintesi le tendenze emerse dai dati presentati da AIE-Associazione Italiana Editori a Più libri più Liberi, la Fiera nazionale della piccola e media editoria di Roma. Iniziamo con l'e-commerce: ha fatto passi da gigante durante il lockdown ed ha continuato a progredire anche dopo. E non ne hanno tratto beneficio solo i grandi store. Se analizziamo i dati raccolti da Pepe Research e rielaborati dall'ufficio studi dell'AIE, vediamo che negli ultimi 12 mesi il 39% dei lettori ha acquistato da Amazon, il 7% da Ibs.it/laFeltrinelli, il 5% in altre librerie online, il 4% direttamente sui siti ...

