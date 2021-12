Paolo Rossi è vivo

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Ho rivisto Paolino in tivù, l'altra sera, in una storia bellissima perché me lo ha lasciato. Semplicemente con il suo volto sereno, le sue parole misurate e quell'album di famiglia che ho ...

Ho rivisto Paolino in tivù, l'altra sera, in una storia bellissima perché me lo ha lasciato vivo. Semplicemente con il suo volto sereno, le sue parole misurate e quell'album di famiglia che ho ...'Oggi è veramente difficile. È da ieri che non faccio che ricevere messaggi, tante testimonianze. Sono giorni un po' complicati '. Ai microfoni di Rtl 102.5 Federica Cappelletti, vedova di, ha parlato ad un anno dalla scomparsa del Pablito nazionale. E ancora: ' È stato un anno difficile: un anno in cui inizialmente mi sentivo dentro una lavatrice, quindi ero un po' ...Le dichiarazioni di Federica Cappelletti, vedova di Paolo Rossi: "Giorni complicati, ma ora il dolore è consapevole" ...Federica Cappelletti sarà presente insieme a Gravina e ad alcuni compagni dell'Italia campione del 1982, all'evento ricordo presso il museo della Fifa a Zurigo ...