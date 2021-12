Padova | ipnotizza una commessa e tenta di violentarla in negozio | arrestato

(Di giovedì 9 dicembre 2021)unadiin. I carabinieri della compagnia di Abano Terme hannoun uomo di 45anni accusato di averto e probabilmente narcotizzato unadi 30 anni per poi abusare di lei. I carabinieri della compagnia di Abano Terme hannoA.M., un uomo pakistano di 45anni accusato di violenza sessuale che avrebbeto e probabilmente narcotizzato unadi 30 anni per poi abusare di lei. I fatti sarebbero avvenuti il 30 novembre scorso, ma la vittima ha sporto denuncia ai carabinieri il 2 dicembre. Stando a quanto riferito dalla donna, titolare di unnella Bassa ...

Patrizi38452702 : RT @LegaSalvini: PADOVA, IPNOTIZZA E DROGA COMMESSA E NE ABUSA SESSUALMENTE: ARRESTATO PAKISTANO 45ENNE - italiarena : RT @LegaSalvini: PADOVA, IPNOTIZZA E DROGA COMMESSA E NE ABUSA SESSUALMENTE: ARRESTATO PAKISTANO 45ENNE - TonusAldo : RT @LegaSalvini: PADOVA, IPNOTIZZA E DROGA COMMESSA E NE ABUSA SESSUALMENTE: ARRESTATO PAKISTANO 45ENNE - seaborn3 : RT @Noiconsalvini: PADOVA, IPNOTIZZA E DROGA COMMESSA E NE ABUSA SESSUALMENTE: ARRESTATO PAKISTANO 45ENNE - hele_fr : RT @Noiconsalvini: PADOVA, IPNOTIZZA E DROGA COMMESSA E NE ABUSA SESSUALMENTE: ARRESTATO PAKISTANO 45ENNE -

Ultime Notizie dalla rete : Padova ipnotizza

Avrebbe ipnotizzato e drogato una commessa, per poi abusare di lei. Per questo i carabinieri della compagnia di Abano Terme () hanno arrestato un pakistano di 45anni, con l'accusa di violenza sessuale. Commessa violentata, la tecnica dell'ipnosi I fatti risalgono al 30 novembre scorso, la denuncia ai carabinieri è ...- I carabinieri della compagnia di Abano Terme hanno arrestato A. M., 45anni, accusato di violenza sessuale. L'uomo avrebbe ipnotizzato e probabilmente narcotizzato una commessa di 30 anni per ...Potrebbe aver fatto altre vittime oltre alla trentenne che lo ha denunciato. I carabinieri diffondono la foto e lanciano un appello: «Chi lo riconosce si faccia avanti» ...I carabinieri della compagnia di Abano Terme hanno arrestato un uomo di 45anni accusato di aver ipnotizzato e probabilmente narcotizzato una commessa ...