Omicidio Rocchelli | confermata l' assoluzione per Markiv

(Di giovedì 9 dicembre 2021) La corte di Cassazione ha confermato l', decisa in secondo grado, per Vitaly, accusato dell'uccisione di Andy, il fotoreporter pavese ucciso nel Donbass il 24 maggio del ...

La Provincia Pavese

La corte di Cassazione ha confermato l'assoluzione, decisa in secondo grado, per Vitaly Markiv, accusato dell'uccisione di Andy, il fotoreporter pavese ucciso nel Donbass il 24 maggio del 2014. Markiv, un militare della Guardia nazionale ucraina, è stato condannato nel 2019 a 24 anni di reclusione dalla Corte d'...Leggi AncheAndy, assolto il soldato della guardia nazionale ucraina Vitaly MarkivIl fotoreporter pavese era stato ucciso da colpi di mortaio il 24 maggio 2014, durante un reportage nel Donbass, zona dell’Ucraina occupata dai separatisti ...La Cassazione conferma l'assoluzione nei confronti di Vitaly Markiv al processo per l'omicidio di Andy Rocchelli, il fotoreporter pavese trentenne ucciso da colpi di mortaio il 24 maggio 2014, mentre ...