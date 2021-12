No vax, a Torino prove di partito al convegno Mattei-Freccero-Agamben. “Chi vuole superare il draghismo è con noi” (Di giovedì 9 dicembre 2021) A Torino va in scena l’evento dei prof contro il Green Pass. «I morti? I numeri sono gonfiati». «Bisogna tornare al periodo dell’impero romano: Gesù venne crocifisso perché ebbe il coraggio di manifestare il proprio pensiero». Cacciari dà forfait Leggi su lastampa (Di giovedì 9 dicembre 2021) Ava in scena l’evento dei prof contro il Green Pass. «I morti? I numeri sono gonfiati». «Bisogna tornare al periodo dell’impero romano: Gesù venne crocifisso perché ebbe il coraggio di manifestare il proprio pensiero». Cacciari dà forfait

