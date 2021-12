Max Verstappen è carico | “Sarà una gara entusiasmante | vogliamo…”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 9 dicembre 2021)un finale di stagione meraviglioso in Formula Uno, con Lewis Hamilton e Maxche arrivano a pari punti in questa ultimache avrà in Abu Dhabi il lungo della resa dei conti finale. Una sfida importante tra inglese ed olandese, ovvero il detentore al titolo ed il suo sfidante. Il pilota della Red Bull è pronto per compiere il proprio destino tra le sabbie delle ultime corse. Le parole di MaxEcco le parole del contendente al titolo piloti di Formula Uno riportate da Sky Sport: “Sono entusiasta di essere di nuovo ad Abu Dhabi. Nelle ultime gare ci è mancato un po’ di ritmo, speriamo che non sia così questo weekend. Il circuito di Yas Marina ha subito alcune modifiche, ora la pista è molto più veloce:interessante vedere come influenzerà l’assetto della vettura. ...