M5S | Conte si congratula con Crippa | ' gruppo compatto' | più forti verso scelta Colle' **

Roma, 9 dic. (Adnkronos) - A quanto si apprende il Presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte si è recato personalmente alla Camera, subito dopo lo spoglio, per congratularsi con il capogruppo Davide Crippa e il nuovo direttivo del M5S alla Camera, prima della foto di rito insieme. "L'affluenza e l'esito finale testimoniano la compattezza dell'intero gruppo - ha detto Conte - Questo ci permette di affrontare più forti e coesi l'appuntamento che riguarda la scelta del nuovo Presidente della Repubblica e le sfide che ci attendono da qui alla fine della legislatura".

