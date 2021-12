Incendio in un vecchio deposito di auto usate | c' è anche la pista del dolo

(Di giovedì 9 dicembre 2021) FERMO -in undia Lido Tre Archi . Ieri intorno a mezzogiorno è andata a fuoco una cascina di legna in un cortile dove in passato c'era una società di ...

Ultime Notizie dalla rete : Incendio vecchio

Corriere Adriatico

FERMO - Incendio in un vecchio deposito di auto usate a Lido Tre Archi. Ieri intorno a mezzogiorno è andata a fuoco una cascina di legna in un cortile dove in passato c’era ...Per la procura della Repubblica di Lodi al momento non c’è alcuna ipotesi di reato dietro la morte del senzatetto ritrovato carbonizzato nel tardo pomeriggio di sabato 20 novembre dopo l’incendio di u ...