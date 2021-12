Glicolico | salicilico o ialuronico? Cosa sono gli acidi e quali sono le differenze

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Negli ultimi anni si fa un gran parlare diper la pelle, complici anche le celeb che impazziscono per questo tipo di trattamento, anche home made. Diventati veri e propri elisir di bellezza, gliperò nontutti uguali: solo quelli giusti trasformano la pelle, pulendola in profondità e rendendola più compatta e luminosa. Da calibrare con attenzione: una scelta sbagliata può compromettere il benessere cutaneo.per la pelle, dove trovarli guarda le foto Leggi anche ...

Io Donna

Cosa dovresti fare per far durare i risultati il più a lungo possibile? Cerca sieri e creme idratanti che contengano esfolianti come gli acidiper mantenere i pori puliti e ...acido) e i BHA (v. acido). In questo modo, i prodotti skincare penetreranno più a fondo, agendo al loro meglio. Come e quanto e esfoliare va valutato in base a quanto la pelle è ...