GF Vip, Aldo Montano deluso da Manuel Bortuzzo? "Non capisco più"

Nelle ultime ore nella Casa del Grande Fratello Vip 6, anche Aldo Montano come tantissimi telespettatori ha lasciato trapelare una certa delusione nei confronti di Manuel Bortuzzo e della sua incoerenza. Il campione di scherma, infatti, nell'ultima puntata si è esposto in difesa dell'amico e ha nominato Lulù Salassié perché con la sua invadenza più volte lo ha fatto stare male.

GF Vip 6, Gianmaria Antinolfi in lacrime per Aldo Montano

Il manager campano è scoppiato a piangere disperato al pensiero di dover salutare il campione di scherma

