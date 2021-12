“Fanno la cacca nel bidet”. GF Vip, Sophie Codegoni choc: “Sono 4, io so chi” (Di giovedì 9 dicembre 2021) Sta succedendo qualcosa di strano e sospetto all’interno della casa del GF Vip. A dare l’allarme (sanitario) che rischia di diventare una bomba, è Sophie Codegoni che ha fatto delle rivelazioni a dir poco sorprendenti. Durante un litigio con Valeria Marini, infatti, Sophie ha raccontato quello che ha trovato nel bagno del reality, facendo impazzire tutti. Ma facciamo prima un passo indietro: il duro scontro che c’è stato tra Valeria Marini e Sophie Codegoni è avvenuto per via della pulizia della casa, Valeria infatti ha bacchettato la giovane per non averle fatte bene. Secondo la Marini, Sophie Codegoni è stata rea di aver lasciato la cucina in uno stato pietoso. Di fronte alle imputazioni della showgirl, l’ex tronista ha provato a giustificarsi dicendo: “Oggi è un ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 9 dicembre 2021) Sta succedendo qualcosa di strano e sospetto all’interno della casa del GF Vip. A dare l’allarme (sanitario) che rischia di diventare una bomba, èche ha fatto delle rivelazioni a dir poco sorprendenti. Durante un litigio con Valeria Marini, infatti,ha raccontato quello che ha trovato nel bagno del reality, facendo impazzire tutti. Ma facciamo prima un passo indietro: il duro scontro che c’è stato tra Valeria Marini eè avvenuto per via della pulizia della casa, Valeria infatti ha bacchettato la giovane per non averle fatte bene. Secondo la Marini,è stata rea di aver lasciato la cucina in uno stato pietoso. Di fronte alle imputazioni della showgirl, l’ex tronista ha provato a giustificarsi dicendo: “Oggi è un ...

