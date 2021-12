Evergrande è in default La mossa disperata della banca centrale

Leggi su formiche

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Pechino non vuole il fallimento di. Solo che, a leggere in controluce l’ennesimo e, forse, definitivo avvitamentocrisi del gigante del mattone schiacciato da 305 miliardi di debiti e con le azioni ormai ridotte a carta straccia (-20% lo scorso martedì), c’è da porsi qualche domanda. Per esempio, sono mesi che quella che per molti è la Lehman Brothers di Cina, tenta di rassicurare risparmiatori e investitori, imbufaliti è dire poco dopo l’ennesimo flop su cedole per 82 milioni di dollari. Eppure è successo poco o nulla e la musica non è cambiata. Addirittura, come ha scritto il Financial Times, lo stesso gruppo immobiliare avrebbe accantonato del capitale per fronteggiare i pagamenti.che, almeno per il momento, non ha prodotto nulla di buono. Di più.ha da poco annunciato di aver ...