Europa League, termina la fase a gironi: tutte le squadre qualificate agli ottavi (Di venerdì 10 dicembre 2021) terminata l'ultima giornata dei gironi di Europa League. Ecco tutte le squadre qualificate direttamente alla prossima fase, e quelle che dovranno passare dai playoff Leggi su mediagol (Di venerdì 10 dicembre 2021)ta l'ultima giornata deidi. Eccoledirettamente alla prossima, e quelle che dovranno passare dai playoff

Ultime Notizie dalla rete : Europa League Lazio, Sarri: "Campo impraticabile. Rinnovo? Qui la piazza giusta per me" Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha parlato al termine del match di Europa League contro il Galatasaray Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha parlato al termine del match di Europa League contro il Galatasaray. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. ...

Lazio, Zaccagni: "Stimolante giocare con certe squadre. I gol arriveranno" Mattia Zaccagni, centrocampista della Lazio, ha parlato al termine del match di Europa League contro il Galatasaray Mattia Zaccagni, centrocampista della Lazio, ha parlato al termine del match di Europa League contro il Galatasaray. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Lazio ...

Calcio: Europa League, la Lazio non sfonda il muro del Galatasaray ed è costretta ai playoff Roma, 9 dic. – (Adnkronos) – La Lazio non va oltre lo 0-0 in casa con il Galatasaray e manca l’accesso diretto agli ottavi di finale di Europa League. I biancocelesti dovranno passare attraverso i pla ...

Europa League 2021-2022: Lazio-Galatasaray 0-0, poche emozioni all’Olimpico. I biancocelesti mancano l’accesso diretto agli ottavi Finisce 0-0 la sfida tra Lazio e Galatasaray di Europa League. Pochissime emozioni ed occasioni all'Olimpico, con la squadra di Maurizio Sarri che manca così l'accesso diretto agli ottavi di finale (g ...

