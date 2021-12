Combinata nordica, Coppa del Mondo Otepää 2021. Annika Sieff sogna un nuovo podio dopo quello di Lillehammer (Di giovedì 9 dicembre 2021) Archiviato l’atto inaugurale di Lillehammer, la Coppa del Mondo femminile di Combinata nordica si appresta a vivere la seconda tappa della stagione, trasferendosi dalla Norvegia all’Estonia. Nel weekend si gareggerà infatti a Otepää, nuovamente in concomitanza con il settore maschile. Tutti i riflettori sono puntati sulla norvegese Gyda Westvold Hansen, che ha confermato sul campo il proprio ruolo di donna da battere. La diciannovenne norvegese si è imposta in entrambe le prove andate in scena settimana scorsa, dimostrandosi indiscutibilmente l’atleta più completa nel panorama della giovane disciplina, essendo attualmente l’unica in grado di eccellere sia nel salto che nel fondo. Alla luce di queste caratteristiche, è evidente come la diciannovenne scandinava abbia ben poche rivali e ... Leggi su oasport (Di giovedì 9 dicembre 2021) Archiviato l’atto inaugurale di, ladelfemminile disi appresta a vivere la seconda tappa della stagione, trasferendosi dalla Norvegia all’Estonia. Nel weekend si gareggerà infatti a, nuovamente in concomitanza con il settore maschile. Tutti i riflettori sono puntati sulla norvegese Gyda Westvold Hansen, che ha confermato sul campo il proprio ruolo di donna da battere. La diciannovenne norvegese si è imposta in entrambe le prove andate in scena settimana scorsa, dimostrandosi indiscutibilmente l’atleta più completa nel panorama della giovane disciplina, essendo attualmente l’unica in grado di eccellere sia nel salto che nel fondo. Alla luce di queste caratteristiche, è evidente come la diciannovenne scandinava abbia ben poche rivali e ...

