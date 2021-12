(Di mercoledì 8 dicembre 2021) ROMA – “Ordinata la scarcerazione di Patrick! Siamo ansiosi di rivederlo in libertà dopo quasi due anni di detenzione solo per aver espresso le sue opinioni. Proseguiamo le mobilitazioni in tutte le sedi a difesa dei diritti delle vittime dei regimi dittatoriali”. Lo afferma su Facebook Laura, parlamentare del Partito Democratico ed ex presidente della Camera dei Deputati. Nella giornata odierna lo studente egiziano dell’università di Bologna, arrestato il 7 febbraio 2020, è stato liberato da un commissariato di Mansura. Subito dopo il rilascio,ha abbracciato la madre. Ieri era arrivata la decisione del giudice di scarcerarlo e aggiornare l’udienza al prossimo 1° febbraio 2022. L'articolo L'Opinionista.

amnestyitalia : ?? Patrick Zaki sarà scarcerato, anche se rimane ancora sotto processo. Un passo avanti enorme nella direzione dell… - Corriere : Patrick Zaki è libero: sarà scarcerato - Agenzia_Ansa : FLASH | Patrick Zaki sarà scarcerato, ma non assolto #ANSA - Atreju2021 : RT @TgLa7: Fra poco @TgLa7 20.00 condotto da Enrico #Mentana in diretta streaming su - Lopinionista : Zaki scarcerato, Boldrini: 'Finalmente libero!' -

Ultime Notizie dalla rete : Zaki scarcerato

Patrickè statoda un commissariato di Mansura. Appena uscito, lo studente egiziano dell'Università di Bologna, in carcere da 22 mesi, ha abbracciato la madre. "Tutto bene": queste le prime ...... l'università di Bologna, dove Patrikè iscritto e che tanto lo ha sostenuto in questi 22 mesi di ingiusta detenzione. Un messaggio che ci impegna più di tante parole.da un ...Dopo 22 mesi è finalmente finito, almeno per il momento, il calvario di Patrick Zaki. L'attivista e studente dell'Università di Bologna, arrestato a febbraio ...ROMA - "Ordinata la scarcerazione di Patrick Zaki, finalmente! Siamo ansiosi di rivederlo in libertà dopo quasi due anni di detenzione solo per aver ...