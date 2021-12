Yeedi k700 | in offerta su Amazon con mop station

Leggi su tuttotek

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) In questo articolo vi segnaliamo un’interessante dedicata ai prodotti, in particolare il robot aspirapolvere 2 in 1e l’utilissima mopCogliamo l’occasione per segnalarvi due interessanti offerte su prodotti dedicati alla pulizia della casa. Il primo è un robot aspirapolvere che lava e aspira i pavimenti contemporaneamente. Un ottimo aiutante nelle pulizie quotidiane dotato di intelligenza artificiale che gli permette di muoversi evitando gli ostacoli e di modulare la potenza di aspirazione. Il secondo prodotto è la mopdi, adatta soprattutto a chi ha una casa bella grande dato che grazie al serbatoio aggiuntivo permette al robot di fare moltissimi cicli di lavoro. Vediamo i dettagli....