Non è l’Arena 2021 stasera, ospiti 8 dicembre (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Questa sera, mercoledì 8 dicembre 2021, dalle 21:15 su La 7, va in onda l’undicesima puntata della quinta edizione Non è l’Arena, il talk show con Massimo Giletti, in cui si continueranno a commentare i recenti fatti di attualità con servizi ed ospiti in studio. Per la prima volta, il programma lascia la collocazione fissa della domenica ed approda al mercoledì. Non è l’Arena, 8 dicembre 2021 Giletti intervista Guido Russo, il medico no vax sospeso che per ottenere il green pass è andato a fare il vaccino con un braccio finto in silicone e dopo essere stato scoperto è stato denunciato per tentata truffa. Cosa si nasconde dietro ad un gesto del genere, così offensivo nei confronti di chi si vaccina? È solo una provocazione o c’è dell’altro? In studio Maria Rita ... Leggi su ascoltitv (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Questa sera, mercoledì 8, dalle 21:15 su La 7, va in onda l’undicesima puntata della quinta edizione Non è, il talk show con Massimo Giletti, in cui si continueranno a commentare i recenti fatti di attualità con servizi edin studio. Per la prima volta, il programma lascia la collocazione fissa della domenica ed approda al mercoledì. Non è, 8Giletti intervista Guido Russo, il medico no vax sospeso che per ottenere il green pass è andato a fare il vaccino con un braccio finto in silicone e dopo essere stato scoperto è stato denunciato per tentata truffa. Cosa si nasconde dietro ad un gesto del genere, così offensivo nei confronti di chi si vaccina? È solo una provocazione o c’è dell’altro? In studio Maria Rita ...

Advertising

AnnaMancini81 : Non è L’arena 8 dicembre 2021 dai no vax al rapporto tra donne e calcio - ParliamoDiNews : Non è l`arena, `filmato esclusivo`: la farsa del super-green pass. Tam-tam impazzito, bomba di Giletti sul governo… - notmyhomeland13 : Oggi ho incontrato le mie amiche e una mi ha detto 'ho visto you c'era una canzone di taylor, non la trovavo' e io… - SerieTvserie : Non è l’Arena: anticipazioni puntata 8 dicembre, ospiti, argomenti - tvblogit : Non è l’Arena: anticipazioni puntata 8 dicembre, ospiti, argomenti -