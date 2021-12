No Green pass assaltano pullman in Val di Susa, i passeggeri: «Noi in ostaggio, abbiamo avuto paura» (Di mercoledì 8 dicembre 2021) I No Green pass assaltano il bus che da Oulx va a Briançon, immobilizzano l'autista e scrivono il loro slogan sulla fiancata. È successo tra Claviere e Montgenevre, in Val... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 8 dicembre 2021) I Noil bus che da Oulx va a Briançon, immobilizzano l'autista e scrivono il loro slogan sulla fiancata. È successo tra Claviere e Montgenevre, in Val...

