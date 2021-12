Napoli, Osimhen torna in campo: 'Guardiamo avanti' (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Napoli - Può sorridere Luciano Spalletti, Victor Osimhen torna a correre in campo . Fermo ai box dalla sfida con l'Inter dello scorso 21 novembre per via dello scontro di gioco con Skriniar che ha ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 8 dicembre 2021)- Può sorridere Luciano Spalletti, Victora correre in. Fermo ai box dalla sfida con l'Inter dello scorso 21 novembre per via dello scontro di gioco con Skriniar che ha ...

