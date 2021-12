Juventus, Nedved: «Dobbiamo dare continuità. De Winter? Farà bene» (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Pavel Nedved, vicepresidente della Juve, ai microfoni di Juventus TV ha parlato prima del calcio d’inizio del match col Malmoe Intervenuto a Juventus TV, Pavel Nedved ha parlato prima di Juve-Malmoe. Ecco le dichiarazioni del vicepresidente della Juventus. continuità – «Dobbiamo dare continuità alle nostre ultime prestazioni che sono in crescendo. Dobbiamo avere questa continuità di prestazioni e risultati». NUOVO MODO DI GIOCARE – «Non credo che abbiamo cambiato modo di giocare. Piuttosto sono cresciuti atleticamente i ragazzi e sono più convinti. Quando non prendi gol e li fai cresce la fiducia e la carica. Siamo cresciuti in autostima». DE Winter – «È un ragazzo molto ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Pavel, vicepresidente della Juve, ai microfoni diTV ha parlato prima del calcio d’inizio del match col Malmoe Intervenuto aTV, Pavelha parlato prima di Juve-Malmoe. Ecco le dichiarazioni del vicepresidente della– «alle nostre ultime prestazioni che sono in crescendo.avere questadi prestazioni e risultati». NUOVO MODO DI GIOCARE – «Non credo che abbiamo cambiato modo di giocare. Piuttosto sono cresciuti atleticamente i ragazzi e sono più convinti. Quando non prendi gol e li fai cresce la fiducia e la carica. Siamo cresciuti in autostima». DE– «È un ragazzo molto ...

