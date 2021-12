Ilaria Capua: "Se non ci si vaccina, il Covid non diventa endemico. Ed è un guaio" (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Bisogna vaccinarsi, bisogna farlo presto, altrimenti il Covid non diventerà mai endemico. Scrive la virologa Ilaria Capua, in un intervento sul Corriere, che il «passaggio da “pandemico” a “endemico” rappresenta il punto di scavallamento dal quale parte il vero giro di boa. Sì, perche rappresenta l’equilibrio fra un virus fino a poco tempo prima sconosciuto ai testi di virologia e al sistema immunitario e la nuova specie infettata: Homo sapiens. È questo il punto di svolta che incasellerebbe il Covid assieme a orecchioni e morbillo”. “Contro il Covid e a favore dell’endemizzazione, in nostro soccorso sono intervenuti in tempo record dei vaccini bioingegnerizzati che ci hanno permesso di ridurre significativamente la trasmissione e risparmiare il 90 ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Bisognarsi, bisogna farlo presto, altrimenti ilnon diventerà mai. Scrive la virologa, in un intervento sul Corriere, che il «passaggio da “pandemico” a “” rappresenta il punto di scavallamento dal quale parte il vero giro di boa. Sì, perche rappresenta l’equilibrio fra un virus fino a poco tempo prima sconosciuto ai testi di virologia e al sistema immunitario e la nuova specie infettata: Homo sapiens. È questo il punto di svolta che incasellerebbe ilassieme a orecchioni e morbillo”. “Contro ile a favore dell’endemizzazione, in nostro soccorso sono intervenuti in tempo record dei vaccini bioingegnerizzati che ci hanno permesso di ridurre significativamente la trasmissione e risparmiare il 90 ...

Advertising

1660Patriota : L'Aria Che Tira, Ilaria Capua e la verità su Covid e vaccino ai bambini: 'Non andrà mai via' Sbagliato il COVID and… - lciucciovino : RT @HuffPostItalia: Ilaria Capua: 'Se non ci si vaccina, il Covid non diventa endemico. Ed è un guaio' - 1660Patriota : Ilaria Capua: «La scienza vince a patto che non la si ignori»- - danielamarch8 : RT @HuffPostItalia: Ilaria Capua: 'Se non ci si vaccina, il Covid non diventa endemico. Ed è un guaio' - HuffPostItalia : Ilaria Capua: 'Se non ci si vaccina, il Covid non diventa endemico. Ed è un guaio' -