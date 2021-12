Focolaio Covid nel Leicester: sette giocatori non partiranno per sfida contro Napoli (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Il Leicester deve fare i conti con un Focolaio di Covid all’interno del proprio gruppo squadra. Come ha spiegato Brendan Rodgers alla vigilia della sfida di Europa League contro il Napoli, saranno sette i giocatori a non poter partire per la trasferta partenopea: “Diversi giocatori non ci saranno. Abbiamo alcuni casi Covid, altri giocatori non stanno bene, per cui non ci siamo presi il rischio di portarli. Sono sette i giocatori indisponibili. Chi sono? Lo vedrete al momento. Nell’allenamento di questa sera vedrete chi non ci sarà. In generale i casi stanno aumentando, e per noi la salute dei giocatori viene prima di tutto”. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Ildeve fare i conti con undiall’interno del proprio gruppo squadra. Come ha spiegato Brendan Rodgers alla vigilia delladi Europa Leagueil, sarannoa non poter partire per la trasferta partenopea: “Diversinon ci saranno. Abbiamo alcuni casi, altrinon stanno bene, per cui non ci siamo presi il rischio di portarli. Sonoindisponibili. Chi sono? Lo vedrete al momento. Nell’allenamento di questa sera vedrete chi non ci sarà. In generale i casi stanno aumentando, e per noi la salute deiviene prima di tutto”. SportFace.

