Ferrara, musulmano lega la figlia a una sedia in cantina per giorni: «Non devi vivere all’occidentale» (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Ancora violenza. Minacciata di morte, chiusa in cantina e costretta a sposare un cugino. È la drammatica vicenda di una ragazza diciottenne, di origine marocchina. Lei vuole vivere all’occidentale, lavorare ed essere libera di frequentare chi vuole. Ma la famiglia, di rigida osservanza musulmana, glielo vieta. Come riporta la Repubblica, a porre fine al suo incubo è stata la polizia di Ferrara che ha arrestato il padre 56enne e imposto al fratello di 32 anni il divieto di avvicinarsi a lei. Entrambi secondo l’accusa sarebbero responsabili di maltrattamenti, minaccia grave e sequestro di persona in concorso. Ferrara, la denuncia della ragazza Il caso è venuto fuori il 26 novembre quando la giovane ha fermato la polizia di Ferrara per chiedere aiuto. La ragazza aveva infatti lasciato la ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Ancora violenza. Minacciata di morte, chiusa ine costretta a sposare un cugino. È la drammatica vicenda di una ragazza diciottenne, di origine marocchina. Lei vuole, lavorare ed essere libera di frequentare chi vuole. Ma la famiglia, di rigida osservanza musulmana, glielo vieta. Come riporta la Repubblica, a porre fine al suo incubo è stata la polizia diche ha arrestato il padre 56enne e imposto al fratello di 32 anni il divieto di avvicinarsi a lei. Entrambi secondo l’accusa sarebbero responsabili di maltrattamenti, minaccia grave e sequestro di persona in concorso., la denuncia della ragazza Il caso è venuto fuori il 26 novembre quando la giovane ha fermato la polizia diper chiedere aiuto. La ragazza aveva infatti lasciato la ...

