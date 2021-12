' Dobbiamo sbranarli | ucciderli' Ecco le minacce in chat del Seregno nella bufera

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) L'idea del clima che si respira dentro e intorno al, club brianzolo che milita in Serie C (girone A) è l'audio messaggio vocale inviato dal presidente Davide Erbadei giocatori del ...

... ", ucciderli, bisogna vincere per forza perché altrimenti mi inc...come una iena.mangiarcele queste m.. e tu Zoia, Invernizzi...mezze f... del c...io voglio vincere ...... ", ucciderli, bisogna vincere per forza perché altrimenti mi inc...come una iena.mangiarcele queste m.. e tu Zoia, Invernizzi...mezze f... del c...io voglio vincere ...Spedizioni punitive, atti di estrema violenza, tra dubbi personaggi e chat intimidatorie: questo è il clima che si respira in seno al Seregno Calcio, club di Lega Pro che milita nel girone A di Serie ...Il messaggio vocale inviato dal presidente Davide Erba ai giocatori prima della partita contro il Padova. La Lega Pro: «alleanza disastrosa» con l’ex dg Ninni Corda. Il presidente del Trento: un nostr ...