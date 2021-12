Covid, focolaio al Tottenham. Conte: “Situazione grave” (Di mercoledì 8 dicembre 2021) focolaio Covid al Tottenham, il manager Antonio Conte ha confermato che otto giocatori e cinque membri dello staff sono risultati positivi al test del coronavirus a seguito di un focolaio scoppiato nel club – e si aspetta altri casi confermati. Gli Spurs, tuttavia, dovranno giocare la loro partita di Conference League contro il Rennes giovedì, con regole Uefa rigide riguardo al numero minimo di giocatori disponibili. Non è chiaro se il club chiederà il rinvio della partita di Premier League a Brighton di domenica. “Otto giocatori e cinque membri dello staff”, ha detto Conte in una conferenza stampa che si è tenuta virtualmente presso il centro di allenamento Hotspur Way del club. “Ogni giorno abbiamo persone con il Covid, persone che ieri non erano positive. Questa ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 8 dicembre 2021)al, il manager Antonioha confermato che otto giocatori e cinque membri dello staff sono risultati positivi al test del coronavirus a seguito di unscoppiato nel club – e si aspetta altri casi confermati. Gli Spurs, tuttavia, dovranno giocare la loro partita di Conference League contro il Rennes giovedì, con regole Uefa rigide riguardo al numero minimo di giocatori disponibili. Non è chiaro se il club chiederà il rinvio della partita di Premier League a Brighton di domenica. “Otto giocatori e cinque membri dello staff”, ha dettoin una conferenza stampa che si è tenuta virtualmente presso il centro di allenamento Hotspur Way del club. “Ogni giorno abbiamo persone con il, persone che ieri non erano positive. Questa ...

Advertising

DiMarzio : #Tottenham | Focolaio Covid. Undici positivi, a rischio il match contro il #Brighton - Marisab79879802 : RT @IlPrimatoN: Sulla nave viaggiano 3000 persone - corrmezzogiorno : #Napoli Cardiochirurgo opera, poi scopre di essere positivo: focolaio all’ospedale di ... - Stefaniaugo77 : RT @CalcioFinanza: Focolaio #Covid, per #Conte 11 giocatori disponibili al #Tottenham: duro sfogo del tecnico degli Spurs - CORNERNEWS24 : #Calcio - Covid: Focolaio Tottenham; Conte, non è giusto giocare Saliti a 13 i positivi,ma per Uefa domani in campo contro Rennes -