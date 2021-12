Borussia Dortmund - Besiktas 5 - 0: gol e highlights (Di mercoledì 8 dicembre 2021) La sintesi della vittoria per 5 - 0 del Borussia Dortmund sul Besiktas: gol Malen e doppiette di Reus e Haaland. Leggi su video.gazzetta (Di mercoledì 8 dicembre 2021) La sintesi della vittoria per 5 - 0 delsul: gol Malen e doppiette di Reus e Haaland.

Advertising

gelardochegela : @JulzOa @MarcoLe86931402 @DateMaguar @90ordnasselA Ma infatti in quel girone non c'erano shaktar e Borussia ma barc… - sportnotizie24 : #Bochum-#BorussiaDortmund, le probabili formazioni: ospiti in cerca di riscatto - strongz : @gxallavichx @lollo_interista L'Ajax ha fatto 18 punti in un girone con Sporting Lisbona e Borussia Dortmund. Su du… - enzolampard : RT @sergeeej21: giovedì bisogna vincere per non beccare Porto, Borussia Dortmund e Lipzia ai play offs @OfficialSSLazio - albertomarti : RT @delinquentweet: Le squadre già ufficialmente 'retrocesse' dalla Champions League all'Europa League: ???? Lipsia ???? Borussia Dortmund ????… -