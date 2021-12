Bayern Monaco-Barcellona, Xavi: “Vogliamo vincere” (Di mercoledì 8 dicembre 2021) “Siamo il Barcellona e dobbiamo cercare di vincere tutti i tornei: Coppa, Supercoppa, Liga, Champions. E contro il Bayern abbiamo un’ottima opportunità di fare la storia. Perché non pensare alla vittoria? Sarebbe la prima volta qui a Monaco. Poi la realtà ci dirà dove saremo a fine partita, ma perché fare un’ipotesi (di sconfitta) in anticipo?”. Queste le parole di Xavi Hernandez, tecnico del Barcellona, in vista del match contro il Bayern Monaco all’Allianz Arena, in un confronto decisivo per il futuro dei blaugrana nella competizione continentale. Serve una vittoria contro Lewandowski e compagni per evitare il sorpasso del Benfica, impegnato in casa contro la Dinamo Kiev. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 8 dicembre 2021) “Siamo ile dobbiamo cercare ditutti i tornei: Coppa, Supercoppa, Liga, Champions. E contro ilabbiamo un’ottima opportunità di fare la storia. Perché non pensare alla vittoria? Sarebbe la prima volta qui a. Poi la realtà ci dirà dove saremo a fine partita, ma perché fare un’ipotesi (di sconfitta) in anticipo?”. Queste le parole diHernandez, tecnico del, in vista del match contro ilall’Allianz Arena, in un confronto decisivo per il futuro dei blaugrana nella competizione continentale. Serve una vittoria contro Lewandowski e compagni per evitare il sorpasso del Benfica, impegnato in casa contro la Dinamo Kiev. SportFace.

