Atalanta | padrona del suo destino | tutte le combinazioni per gli ottavi

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Stasera l’affronterà il Villarreal nell’ultima giornata della fase a gironi di Champions League, valida per la qualificazione aglidi finale. Il passaggio del turno è tutto nelle mani dei nerazzurri, che sono obbligati a una determinata prestazione al Gewiss Stadium. Il superamento della fase a gironi è sempre riuscito all’nelle due precedenti annate in Champions League e quest’anno vuole ripetersi. Diversi sono gli scenari, con la squadra di Gasperini che può anche prescindere dal risultato di Manchester United–Young Boys, che si gioca in contemporanea. L’obbligo sembra banale, ma non lo è: ottenere i tre punti contro il Villarreal, vincere e strappare il pass per un’ennesima incredibile qualificazione aglidi finale., vai agli...

Atalanta padrona

L', invece, non ha ancora staccato il pass per gli ottavi, ma èdel suo destino: al Gewiss Stadium arriva il Villarreal, attualmente al secondo posto nel raggruppamento; un successo ...L'del suo destino: deve battere in casa il Villarreal per qualificarsi insieme al Manchester United.Dopo le sconfitte rimediate dalle due milanesi, ieri sera, il mercoledì di Champions League vedrà in campo altre due italiane, Juventus ed Atalanta. I bianconeri ospitano, alle 18:45, il Malmo, con la ...L'ultima giornata della fase a gironi di Champions League è decisiva per il destino dell'Atalanta: la Dea, al Gewiss Stadium, sfida il Villarreal in un match da dentro o fuori ...