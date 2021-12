Ansaldi: “Questo Torino ha fame, lo spirito di squadra è quello giusto. Dobbiamo solo iniziare a segnare di più” (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Cristian Ansaldi ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport dove ha parlato del momento del Torino: “Questo Torino ha fame, c’è davvero uno spirito giusto. Certo, sappiamo che stiamo attraversando un momento difficile, ma adesso bisogna soltanto continuare a lavorare e tutto passerà appena riusciremo a conquistare questa vittoria che ci manca. Perché quando si lavora come stiamo facendo noi, mettendoci tanto sacrificio e anche tanta qualità, i risultati arrivano. L’aspetto più importante è che stiamo lavorando davvero bene. Lo spirito di squadra è quello giusto, ce lo abbiamo: bisogna continuare così, con fiducia. Dobbiamo solo iniziare a ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Cristianha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport dove ha parlato del momento del: “ha, c’è davvero uno. Certo, sappiamo che stiamo attraversando un momento difficile, ma adesso bisogna soltanto continuare a lavorare e tutto passerà appena riusciremo a conquistare questa vittoria che ci manca. Perché quando si lavora come stiamo facendo noi, mettendoci tanto sacrificio e anche tanta qualità, i risultati arrivano. L’aspetto più importante è che stiamo lavorando davvero bene. Lodi, ce lo abbiamo: bisogna continuare così, con fiducia.a ...

